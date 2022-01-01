Полная информация по подпискам

Доступ ко всем квестам JavaRush

Курс изучения Java на JavaRush состоит из 4-х квестов: Java Syntax, Java Core, Java Collections и Multithreading.

В этих квестах содержится более пятисот мини-лекций и более тысячи практических задач. Сложность задач плавно возрастает, как вес штанги в спортзале: маленький рост нагрузки каждый день даст в самом конце ощутимый результат. По окончании курса вы получите 500-1000 часов опыта программирования.

В курсе вы найдете все ключевые темы по Java, в том числе: синтаксис Java, стандартные типы, массивы, списки, коллекции, дженерики, исключения, работу с потоками, работу с файлами, работу с сетью и интернетом. Также вы изучите ООП, сериализацию, рекурсию, аннотации, самые распространённые паттерны проектирования и многое другое.

С детальным планом обучения вы можете ознакомиться на Карте Квестов.