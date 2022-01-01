Начать
Начать обучение
Начать обучение
  • Все подписки
Получите полный доступ к обучению на JavaRush, оформив одну из Premium-подписок.
  • Premium
    30
    $ в месяц
    Купить
    Для самостоятельного прохождения онлайн-курса без привязки к графику. Вы получаете:
  • Лучший
    выбор
    Premium Mentor
    150
    $ в месяц
    Купить
    Для обучения в Java-университете. Вы получаете:
    • все возможности подписки Premium
    • еженедельные онлайн-занятия в группе с менторами
    • поддержку в закрытом чате
    • выполнение и проверку итоговых проектов
    • сертификат по окончании курса
  • Premium Mentor Pro
    200
    $ в месяц
    Купить
    Для обучения в Java-университете с дополнительным менторингом. Вы получаете:
    • все возможности подписки Premium Mentor (изучение программирования на Java в группах)
    • индивидуальные консультации ментора: 5 часов в месяц

Полная информация по подпискам

PremiumPremium MentorPremium Mentor Pro
Доступ ко всем квестам JavaRush
Курс изучения Java на JavaRush состоит из 4-х квестов: Java Syntax, Java Core, Java Collections и Multithreading.
Непрерывное обучение
Можно вернуться к решению задач или чтению лекций с любого устройства и в любой момент: мы сохраняем ваш прогресс в обучении.
Мотивационные лекции
Мотивационные лекции, составленные опытным программистом, будут вам очень полезны.
Мгновенная проверка задач
Проверка задач занимает меньше секунды для 80% задач. Вам нужно сделать всего один клик мышкой.
Детальная информация о проверке задачи
При проверке задач вы получите полный список требований к задаче и их статусы: какие требования ваша программа выполнила, а какие нет.
Помощь по задачам
В разделе Помощь вы можете задавать вопросы и обсуждать текущие сложности во время обучения.
Бонусные задачи
Чтобы вам не было скучно, в каждом уровне начиная с пятого для вас будет приготовлено несколько бонусных задач.
Мини-проекты
Мини-проект состоит из 15-20 обычных задач, связанных вместе.
Плагин
IDE – это специальная программа для написания программ, а Intellij IDEA – одна из самых удобных и самых популярных IDE для написания программ на Java.
Рекомендации к задачам
Наши программисты постоянно анализируют решения, которые присылают пользователи JavaRush и ищут там часто повторяющиеся ошибки.
Проверка стиля кода
Хорошие программисты не только пишут правильный и понятный код, но также соблюдают все guidelines – требования и стандарты по написанию кода.
Повторное решение задач
В течение трех дней после решения задачи, каждая задача находится в статусе «Решена» и только спустя трое суток переходит в статус «Закрыта».
Обучение с ментором в группах
Два раза в неделю проходят двухчасовые онлайн-занятия с ментором — опытным разработчиком, который объясняет новую теорию и помогает с ваших решений.
Поддержка в закрытом чате
Для каждой группы студентов создается чат, где менторы и куратор курса ежедневно отвечают на ваши вопросы по изучению Java.
Выполнение и проверка итоговых проектов
Обучение на курсе с ментором разбито на модули. По окончании каждого модуля студенты выполняют большие проекты под присмотром менторов.
Сертификат об окончании курса
После окончания всех модулей курса вы получите сертификат, подтверждающий вашу квалификацию в разработке на Java.
Помощь с трудоустройством
Карьерный центр JavaRush поможет грамотно составить резюме и хорошо подготовиться к первым собеседованиям на Java-разработчика.
Индивидуальные консультации с ментором
Ежемесячно — 5 часов личных консультаций с опытным ментором, который ответит на любые вопросы по обучению и будущей карьере.

Доступ ко всем квестам JavaRush  

Курс изучения Java на JavaRush состоит из 4-х квестов: Java Syntax, Java Core, Java Collections и Multithreading.

В этих квестах содержится более пятисот мини-лекций и более тысячи практических задач. Сложность задач плавно возрастает, как вес штанги в спортзале: маленький рост нагрузки каждый день даст в самом конце ощутимый результат. По окончании курса вы получите 500-1000 часов опыта программирования.

В курсе вы найдете все ключевые темы по Java, в том числе: синтаксис Java, стандартные типы, массивы, списки, коллекции, дженерики, исключения, работу с потоками, работу с файлами, работу с сетью и интернетом. Также вы изучите ООП, сериализацию, рекурсию, аннотации, самые распространённые паттерны проектирования и многое другое.

С детальным планом обучения вы можете ознакомиться на Карте Квестов.

↑ Наверх

Непрерывное обучение  

Вы можете вернуться к курсу в любой момент, ведь мы сохраняем ваш прогресс в обучении. Если вам нужно взять паузу в решении большой задачи, все в порядке: допишете код когда будет удобно. Просто отправьте решение на проверку, и оно сохранится на наших серверах. После этого вы сможете вернуться к решению с любого устройства, зайдя на JavaRush под своей учетной записью.

↑ Наверх

Мотивационные лекции  

Главная проблема людей, которые хотят стать программистами, но так и не становятся, – это отсутствие мотивации учиться и знаний об ИТ-индустрии.

Именно поэтому мотивационные лекции, составленные опытным программистом, и, будут вам очень полезны. Они не только дадут вам дорожную карту и протянут руку помощи, но и дадут увесистый пинок под зад. И чем увесистее будет пинок – тем быстрее и дальше будет ваш полет :)

↑ Наверх

Мгновенная проверка задач  

Лучший способ усвоить новый материал – это опробовать его на практике. Но как узнать, что ваша программа работает правильно? Кто-то ведь должен проверять ваши задачи!

Одна из причин популярности JavaRush – это автоматическая мгновенная проверка задач. Проверка большинства задач занимает меньше секунды. Вам нужно сделать всего один клик мышкой, и, если ваша программа написана правильно, вы сразу же об этом узнаете.

↑ Наверх

Детальная информация о проверке задачи  

Неужели, мгновенная проверка задач – это все что может предложить вам JavaRush? Как бы не так.

В JavaRush вы получаете не только условие задачи, но и список детальных требований к ней, состоящий из 5-10 пунктов. Более того, после проверки вы увидите расширенную информацию по тестированию вашей задачи, и будет ясно, какое требование ваша программа выполнила, а какое нет.

Вместо того, чтобы гадать, почему же ваша программа не проходит проверку, вы можете сосредоточиться на решении. Это очень важно – знать, что определенная часть программы у вас не работает, и что еще более важно, быть уверенным, что все остальное работает как надо.

Лучший способ усвоить новый материал – это опробовать его на практике. Но как узнать, что ваша программа работает правильно? Кто-то ведь должен проверять ваши задачи!

Одна из причин популярности JavaRush – это автоматическая мгновенная проверка задач. Проверка большинства задач занимает меньше секунды. Вам нужно сделать всего один клик мышкой, и, если ваша программа написана правильно, вы сразу же об этом узнаете.

↑ Наверх

Помощь по задачам  

У нас есть раздел Помощь, созданный специально, чтобы обсуждать решения задач. Там вы можете опубликовать свое неработающее решение и попросить помощи или совета. Также вы можете помогать другим найти ошибки в их программах.

↑ Наверх

Бонусные задачи  
Доступно с 5-го уровня

Ваше обучение идет как нож сквозь масло, и вы щелкаете задачи как орешки? Чтобы вам не было скучно, в каждом уровне начиная с пятого для вас будет приготовлено несколько бонусных задач. Такие задачи отмечены символом «звездочка».

Эти задачи сложнее обычных и решить их непросто. Часто такие задачи даются по теории алгоритмов, паттернам или другим вещам, которые освещены в курсе JavaRush лишь частично. Для их решения придется обращаться к дополнительной литературе или гуглить в интернете.

Но именно такие вещи – задачи, которые неизвестно как решать и делают из вас сильного программиста. Если вы не боитесь трудностей и настойчивы до упрямства, беритесь за эти задачи, они просто созданы для вас.

↑ Наверх

Мини-проекты  
Доступно с 20-го уровня

Что может быть лучше интересных и полезных задач? Только «мини-проекты». Мини-проект состоит из 15-20 обычных задач, связанных вместе. При этом для каждой из них вы не пишете код каждый раз заново, а дописываете к уже написанному вами ранее.

Мини-проекты будут вам доступны с 20-го уровня. С их помощью вы сможете существенно улучшить свои навыки: вы напишете программы Тетрис, Змейка, эмулятор системы заказов ресторана и другие.

↑ Наверх

Плагин  

Чтобы стать программистом, надо много программировать. Но вы же не думаете, что профессиональные программисты пишут свои программы в блокноте или Word’е? Конечно, нет, ибо уже давно они пользуются профессиональными инструментами – IDE (Интегрированная среда разработки).

IDE – это специальная программа для написания программ, а Intellij IDEA – одна из самых удобных и самых популярных IDE для написания программ на Java.

Мы научим вас писать программы в профессиональной среде разработки – Intellij IDEA. Ну, а чтобы сделать вашу жизнь еще комфортнее, мы написали специальный плагин для IntelliJ IDEA, и с его помощью вы сможете получить задачу за два клика мышки, а сдать – за один!

↑ Наверх

Рекомендации к задачам  

Можно ли улучшить требования к задачам и сделать задачи еще более умными? Конечно да, и мы в JavaRush снова сделали это.

Наши программисты постоянно анализируют решения, которые присылают пользователи JavaRush и ищут там часто повторяющиеся ошибки. Затем для каждой такой ошибки они пишут специальный тест, который позволяет распознать ее в вашем коде.

Когда вы отправляете задачу на проверку, для нее выполняется большое количество тестов, которые ищут известные нам стандартные ошибки. И если такие ошибки находятся, вы получаете рекомендацию, написанную программистом-составителем задачи, о том, как лучше всего исправить сделанную вами ошибку.

Это равносильно тому, как если бы рядом с вами стоял преподаватель, и сказал что-нибудь типа:
- Мистер Андерсон, ваша программа не выполняет требование #7, используйте LinkedList вместо ArrayList.

↑ Наверх

Проверка стиля кода  

Программист-новичок думает, что главное – это писать рабочий код. Опытный же программист знает, что надо писать такой код, который понятен другим программистам. Ведь именно они будут десятки раз перечитывать его, чтобы внести изменения или просто понять «как тут все работает».

Хорошие программисты не только пишут правильный и понятный код, но также соблюдают все guidelines – требования и стандарты по написанию кода. Именно поэтому в JavaRush появился «анализатор стиля кода», который проверяет ваш код на соответствие стандартам и выдает вам список замечаний по вашему коду.

Написание читабельного кода очень важно, недаром уже много лет популярна шутка:
- Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте.

↑ Наверх

Повторное решение задач  

Хорошо, когда задача решается. Еще лучше, если она решается с первого раза. Но иногда и этого мало. Непоседливой душе программиста хочется экспериментировать, пробовать разные решения, понять почему что-то должно быть написано так, а не иначе.

Именно поэтому мы добавили возможность проверять решённые задачи повторно. В течение трех дней после решения задачи, каждая задача находится в статусе «Решена» и только спустя трое суток переходит в статус «Закрыта».

Пока задача находится в статусе «Решена» вы можете сдавать ее на проверку сколько угодно раз, и каждый раз валидатор будет полноценно ее тестировать и выдавать все нужные требования и рекомендации.

↑ Наверх

Обучение с ментором в группах 

В курс “Java-разработчик за 12 месяцев” включены “живые” занятия с опытными преподавателями, Java-разработчиками. Лекции проходят онлайн, 2 раза в неделю по 2 часа. В рамках занятий преподаватели изучают со студентами новые теоретические темы, разбирают самые сложные моменты из домашних заданий, отвечают на вопросы студентов и дают им персональные рекомендации по эффективному обучению.

↑ Наверх

Поддержка в закрытом чате 

У каждой группы обучения на курсе есть свой закрытый чат в Slack, в котором менторы курса и специалисты отдела поддержки отвечают на вопросы студентов, публикуют дополнительные задачи для тех, кто опережает программу обучения, публикуют материалы прошедших видеолекций и всю необходимую информацию о предстоящих занятиях.

↑ Наверх

Выполнение и проверка итоговых проектов 

Помимо домашних заданий после каждой лекции (практические задачи с автопроверкой), логичный итог каждого модуля — выполнение практического проекта, который поможет закрепить навыки. Ну и, собственно, сделать что-то крутое!

↑ Наверх

Сертификат об окончании курса 

Мы убеждены на 100%: студенты, которые пройдут все модули обучения, успешно выполнят все домашние задания и защитят все итоговые проекты — это готовые джуниоры. Поэтому по окончании обучения мы выдаем диплом, который подтверждает квалификацию, и помогаем создать резюме, которое поможет выпускникам найти работу.

↑ Наверх

Индивидуальные консультации с ментором 

Чем больше поддержки опытного наставника — тем лучше. 5 часов дополнительных консультаций с ментором в формате “1 на 1” помогут вам эффективнее выстроить личный план и график обучения, “поднажать” в сложных темах, глубже разобраться в теории Java-разработки и получить полезные рекомендации по улучшению стиля вашего кода. А впоследствие — качественно подготовиться к поиску работы и первым интервью.

↑ Наверх
Обучение
Сообщество
Компания
JavaRush — это интерактивный онлайн-курс по изучению Java-программирования c нуля. Он содержит 1200 практических задач с проверкой решения в один клик, необходимый минимум теории по основам Java и мотивирующие фишки, которые помогут пройти курс до конца: игры, опросы, интересные проекты и статьи об эффективном обучении и карьере Java‑девелопера.
Подписывайтесь
Язык интерфейса
"Программистами не рождаются" © 2022 JavaRush
Скачивайте наши приложения
  • Google Play
  • App Store
MastercardVisa
"Программистами не рождаются" © 2022 JavaRush
Этот веб-сайт использует данные cookie, чтобы настроить персонально под вас работу сервиса. Используя веб-сайт, вы даете согласие на применение данных cookie. Больше подробностей — в нашем Пользовательском соглашении.